Pierścienie Saturna zaraz znikną. Jest na to wytłumaczenie

Ostatnio zdarzyło się to w 2009

23 marca 2025 pierścienie Saturna tymczasowo znikną. Całe szczęścia druga największa planeta w Układzie Słonecznym nie straci ich na zawsze, lecz po prostu będą one przez pewien czas niewidoczne. Dlaczego tak się dzieje? Saturn potrzebuje aż 29,4 ziemskich lat na pełny obrót wokół Słońca i w trakcie tego okresu zmienia się nachylenie planety (do 27 stopni). Tak się składa, że 23 marca 2025 Ziemia pokryje się pozycjami z Saturnem i jego pierścieniami, co sprawi, że nie będzie się dało zauważyć pierścieni pod obecnym kątem nachylenia Saturna. Zjawisko to będzie można zaobserwować na Ziemi, ale nie na każdej rozciągłości geograficznej i łatwiej będzie dokonać tego mieszkańcom południowej półkuli.