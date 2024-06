Niedługo zrozumiesz swojego psa? Naukowcy testują rozwiązanie

Sztuczna inteligencja rozpycha się łokciami na różnych obszarach naszego życia. Czasem bywa nawet przy okazji przydatna. A czasem może pomagać w rozwiązaniu pozornie abstrakcyjnych problemów jak znaczenie szczekniecia psa.

Nad zastosowaniem sztucznej inteligencji do lepszego zrozumienia psów pracował zespół Laboratorium Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu Michigan w USA. Zastosowane rozwiązanie skupiało się na lepszym rozróżnianiu nastroju psa na bazie jego szczekania. Co więcej, badacze próbowali też sprawdzić czy AI jest w stanie pomóc, by na tej samej próbce trafnie zidentyfikować wiek, płeć oraz rasę psa.

Ludzi i psy są podobni?

Bazą do tego eksperymentu były modele wyszkolone na ludzkiej mowie. Do tej pory nie istnieje porównywalna baza danych dla psów. Między innymi przez trudność do ich zdobycia i odpowiedniego zarejestrowania – wskazuje główny autor badania, Artem Abzaliev, na łamach bbc.com. Jednak jego zespół, zamiast pozyskiwać nowy materiał, postanowił sprawdzić czy można w zamian oprzeć się na podobnych badaniach przeprowadzonych na ludzkiej mowie.

Ku pewnemu zaskoczeniu okazało się, że dźwięki i wzorce pochodzące z ludzkiej mowy mogą służyć jako podstawa do analizy i zrozumienia wzorców akustycznych w wokalizacji zwierząt. Poza szczekaniem mówimy tu także chociażby o warczeniu i skomleniu. Na warsztat wzięto dźwięki pochodzące od 74 psów z różnych ras. Ostatecznie średnia skuteczność w różnych testach wyniosła łącznie 70%.

Wyniki zostały zaprezentowane na Wspólnej Międzynarodowej Konferencji Lingwistyki Komputerowej, Zasobów Językowych i Ewaluacji. Nad projektem współpracowali także badacze z Mexico’s National Institute of Astrophysics, Optics and Electronics Institute. Lepsze zrozumienie szczegółów dźwięków wydawanych nie tylko przez psy, ale też inne zwierzęta, z pewnością pomoże nam w lepszym reagowaniu na te komunikaty. Jednak wygląda na to, że na pełne zrozumienie psiego języka przyjdzie nam trochę poczekać. Ludowa mądrość sugeruje, by próbować najwcześniej w okolicach najbliższej Wigilii, choć tu naukowych dowodów brak.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Adree1985

Źródło tekstu: BBC