Test chatbota psychoterapeuty nie lada zaskoczył. Wystarczył smartfon

Therabot dobrze sprawdza się w rozmowach

Co ciekawe, uczestnicy badania zgłosili, że wszelkie interakcje były bardzo porównywalne do pracy ze specjalistą, z którym do tej pory mieli do czynienia. Jednym słowem, chatbot, trzymał oczekiwany poziom i nie zawiódł pacjentów.