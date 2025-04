Ameryka straci dominację w kosmosie? NASA grozi zapaść

Trump demoluje NASA

Biały Dom właśnie opracowuje budżet na rok fiskalny 2026. To złe wieści dla NASA, która może wiele na tym stracić - nawet miliardy dolarów, jeśli proponowana wstępna wersja budżetu dla agencji przejdzie w obecnym kształcie. Dla NASA będzie to potężny cios i może oznaczać to, że Amerykanie nie będą już dominować w kwestii eksploracji kosmosu.