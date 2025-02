Technologiczny gigant otwiera swój oficjalny sklep w Polsce

MSI to tajwański producent sprzętu komputerowego obecny na rynku do 1986 roku. Mowa o jednej z największych tego typu firm na świecie, w ofercie której znaleźć można laptopy, konsole przenośne, monitory, gotowe zestawy PC, podzespoły komputerowe, peryferia oraz więcej. Do wyboru są modele we wszystkich segmentach cenowo-wydajnościowych.