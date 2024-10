Ten producent elektryków zostawia konkurencję w tyle. Nieoczekiwanie

Wszystko wskazuje na to, że Renault odbija się od dna, zaczynając sobie coraz lepiej radzić na europejskim rynku motoryzacyjnym. Wszystko dzieki nowej technologii produkcji elektryków E-Tech.

W pierwszych 8 miesiącach 2024 roku francuski producent samochodów poprawił wyniki sprzedażowe aż o 55%. Wszystko za sprawą dobrej sprzedaży elektrycznych wersji Clio i Captur. Tak dobry wynik stawia Renault na drugim miejscu w Europe, tylko za japońskim gigantem, Toyotą.

Renault radzi sobie bardzo dobrze. Myślimy, że wynika to z faktu, że firma jest bardziej elastyczna niż jej więksi europejscy konkurenci.

- analizuje przedstawiciel firmy Stifel.

Renault jest obecnie warte 11,6 miliarda euro. To zaledwie 1/4 wartości największego europejskiego producenta, czyli Volkswagena. Mimo tego, Fracuzi doskonale radzą sobie w rywalizacji z gigantami. Ostatnie sukcesy firmy to zasługa technologii E-Tech. Jest to nowatorskie podejście do budowy skrzyni biegów. Rozwiązania zastosowane przez Renault ułatwiają zmianę dynamiki jazdy silnika elektrycznego dużo szybciej i prościej niż u konkurencji. Jednocześnie, skrzynia jest dużo prostsza w budowie co pozwala na zastosowanie tej samej wersji praktycznie we wszystkich pojazdach producenta. To przekłada się natomiast na optymalizację procesu produkcji aut oraz ich kosztów.

Dobre wyniki sprzedaży już pozytywnie wpłynęły na wartość Renault. Cena akcji wzrosła o w tym roku już o 6,4%. Dla porównania, w ciągu zeszłego roku, firma straciła 12% wartości.

Renault wyprzedza europejski rynek samochodowy także w wyścigu ekologicznym. Technologia E-Tech sprawia, że samochody francuskiego producenta wytwarzają mniej dwutlenku węgla. Już teraz Renault mieści się w limitach Unii Europejskiej, podczas gdy pozostali producenci mają z tym problem. Elektryki Renault emitują 95 gramów CO2 na kilometr. Samochody VW i Forda emitują odpowiednop 125 i 123 gramy CO2.

Źródło zdjęć: emirhankaramuk / Shutterstock.com

Źródło tekstu: reuters.com