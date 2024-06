Kierowcy kontra sygnały dźwiękowe w pojazdach. Wyniki ankiety

Od lipca 2024 Unia Europejska będzie wymagała, aby wszystkie nowe pojazdy były wyposażone w inteligentnego asystenta prędkości (ISA). Kierowcy mają swoje zdanie w tym temacie.

System ten nie jest tak naprawdę niczym nowym, znamy go dobrze. W praktyce, rozwiązaniem stosowanym przez większość producentów jest kilkusekundowy sygnał dźwiękowy. Ustaje on dopiero w momencie, kiedy zaczynamy zwalniać lub zahamujemy. Teraz będzie można zastosować ISA w bardziej rozbudowanej formie.

Najnowsze badanie przeprowadzone przez Fundację ds Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wykazało że zdecydowana większość kierowców akceptuje sygnały dźwiękowe w swoim pojeździe, w przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości.

Ankieta została przeprowadzona wśród 1802 amerykańskich kierowców i jej celem było pozyskanie informacji, co myślą na temat inteligentnego systemu wspomagania prędkości.

Dzięki obecnym technologiom, moglibyśmy praktycznie wyeliminować cały problem z przekraczaniem prędkości i pozbyć się nawet problemu z mandatami. Zamiast tego, wydaje się, że zmierzamy dokładnie odwrotnie, dając kierowcom systemy, które pozwalają im osiągać prędkość 144 km/h.

- mówi Ian Reagan, starszy pracownik naukowy fundacji IIHS.

Ponad 80% ankietowanych chciałoby mieć funkcję wyświetlającą aktualne ograniczenie prędkości. To jest bardzo użyteczne i intuicyjne. Zdecydowana większość badanych zgodziła się również na to, aby w przypadku przekroczenia prędkości rozlegał się dyskretny dźwięk. Co ciekawe, około połowa stwierdziła, że nie miałaby nic przeciwko technologii pojazdu, która utrudniałaby fizycznie wciśnięcie pedału gazu lub automatycznie ograniczała prędkość.

Ciekawe, jak wyglądałyby wyniki ankiety w przypadku polskich kierowców. Przypomnijmy, że od przyszłego miesiąca Unia Europejska będzie wymagać, aby wszystkie nowe pojazdy były wyposażone w systemy ISA (Inteligentnego Asystenta Prędkości).

Zobacz: Unia bierze się za kierowców. Pójdą na okres próbny

Zobacz: Zapomnij o blokadzie na koło. Idzie coś gorszego

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Vitor Miranda / Shutterstock.com

Źródło tekstu: reuters.com