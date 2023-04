Hyundai i Disney łączą siły. Stworzyli „magiczny” samochód

Hyundai przedstawił nowy samochód. Projekt maszyny odnosi się do kultowego twórcy bajek, firmy Disney.

Hyundai przedstawił nowy samochód koncepcyjny, czyli prototyp maszyny utworzony w celach promocji i pokazania zdolności projektantów. Model nazwany IONIQ 5 Disney100 Platinum zaprezentowany został na New York Auto Show.

W pełni elektryczny samochód zaprojektowany został specjalnie dla fanów Disneya i wprowadza on do designu marki trochę magii. Hyundai prototypem oddaje hołd twórcom bajek z Myszką Miki i dziękuje za wieloletnią współpracę.

Samochód opracowany został w niezwykłym kolorze Gravity Gold Matte, związanym z 100. rocznicą powstania wytwórni. Wiele elementów maszyny nawiązuje do bajek Disney'a. Odniesienia do dystrybutora filmów animowanych odnaleźć można na zewnątrz maszyny, na zagłówkach siedzeń, dywanikach, konsoli, a nawet kołach.

Światła imitujące magiczny proszek i fajerwerki

Interesujące są zwłaszcza światła zaprojektowane w stylu Disneya. Reflektory przednie i pasek animacyjny między światłami tylnymi na bagażniku odnoszą się do kolorów prezentowanych najczęściej w grafikach przedstawiających zamek Disneya – niebieskiego i różowego. Wyświetlają się też na nich animacje związane z intro Disneya na filmach, czyli magiczne gwiazdki oraz fajerwerki.

Aluminiowe felgi otrzymały subtelne odniesienie do Myszki Miki. Wyglądają one niczym uszy słynnej postaci z bajek. Grafikę myszki możemy także zobaczyć we wnętrzu pojazdu, gdzie pojawia się ona na tapicerowanych elementach drzwi samochodu.

Logo Disney 100 wytłoczone jest na zagłówkach i konsoli wewnątrz pojazdu oraz wyhaftowane na dywanikach podłogowych.

Muzyka przeniesie Cię w magiczny świat bajek

Połączenie Disneya z samochodem jest widoczne także w formie muzyki. Na centralnym ekranie systemu informacyjno-rozrywkowego wyświetlana jest wyjątkowa animacja powitalna z kultową muzyką Disneya, logo Disney100 i wizualizacją czarodziejskiego pyłu.

Hyundai IONIQ 5 Disney100 Platinum nie będzie dostępny dla wszystkich, zostanie on wydany jedynie w limitowanej edycji.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: 4PDA, oprac. własne