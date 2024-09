Czarne chmury nad BMW. Firma wycofuje 1,5 mln samochodów

We wtorek akcje BMW spadły do najniższego poziomu od czterech lat. Spadek ten nastąpił po tym, jak firma ogłosiła wycofanie 1,5 milionów samochodów z powodu problemów z hamulcami. Będzie ją to kosztowało prawie 1 miliard euro.

BMW nie ma dobrej passy

Wycofanie dotyczy 1,5 miliona pojazdów na całym świecie, z powodu wadliwych zintegrowanych układów hamulcowych, dostarczonych przez Continental. Prowadzi to do kosztownych wydatków gwarancyjnych oraz opóźnień w dostawach. Około 320 tysięcy samochodów pozostaje niedostarczonych, ponieważ BMW pracuje nad rozwiązaniem problemu. Firma zrewidowała swoje prognozy zysków na 2024 rok, spodziewając się, że marże z zysków zmniejszą się do 7%.

Wycofanie to jest kontynujacją podobnej sytuacji z zeszłego miesiąca, kiedy BMW wycofało w Chinach 1,4 miliona pojazdów z powodu wadliwych poduszek powierznych.

Do wiosny tego roku BMW było postrzegane jako relatywnie odporne na systemowe zawirowania w niemieckim przemyśle i mogło pochwalić się wzrostową dynamiką wyceny akcji na tle Volkswagena i Porsche. Teraz, gdy akcje giganta nurkują do poziomów niewidzianych od jesieni 2022 roku, inwestorzy zaczynają uświadamiać sobie, iż kryzys (...) dotyczył będzie wszystkich producentów.

- twierdzi analityk XTB, Eryk Szmyd.

Problemy całej branży

Problemy BMW to kolejny zły sygnał, wysyłany przez niemiecką branżę motoryzacyjną. Zaledwie tydzień temu, Volkswagen poinformował, że być może zamknie jedną z niemieckich fabryk, pierwszy raz od 87 lat. Byłby to plan na większe oszczędności. Jednocześnie, firma planuje otwieranie nowych zakładów w Chinach.

Patrząc w przyszłość, BMW zamierza skupić się na szybkim rozwiązaniu problemu z hamulcami, aby zminimalizować dalsze straty finansowe, a także szukać możliwości stymulacji popytu w Chinach i na innych rynkach.

Zobacz: Nie masz elektryka? Zrobią z ciebie kierowcę gorszego sortu

Zobacz: BMW sprzedaje wybrakowane samochody. Poprawki będą później

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: DiPres / Shutterstock.com

Źródło tekstu: bloomberg.com, The Guardian