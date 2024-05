Carrefour z nową usługą, ale tylko dla wybranych

Carrefour nawiązał współpracę z firmą Eleport, w ramach której klienci sklepów będą mogli skorzystać z nowej usługi. Rzecz w tym, że będzie ona tylko dla wybranych.

Firmy Carrefour i Eleport podpisały umowę o współpracy. W jej ramach przy 70 obiektach handlowych należących do sieci powstanie docelowo 170 punktów ładowania samochodów elektrycznych. W ten sposób Carrefour chce ułatwić Polakom dostęp do stacji ładowania, a jednocześnie promować ekologiczne metody transportu — informuje Business Insider.

Carrefour stawia ładowarki do elektryków

To, co ma przede wszystkim wyróżniać ofertę firmy Eleport, to energia w pełni certyfikowana i w 100 proc. pochodząca z odnawialnych źródeł energii. Jeśli chodzi o ceny, to mają być one identyczne, jak w innych ładowarkach tej marki (a tych już teraz jest w Polsce 435), ale Carrefour ma też szykować różnego rodzaju promocje dla swoich klientów.

Ładowarki mają docelowo stanąć przy wszystkich obiektach handlowych sieci, czyli zarówno hipermarketach, supermarketach, jak i mniejszych sklepach osiedlowych. W sumie ma być 170 ładowarek w 70 lokalizacjach.

W wyniku naszego partnerstwa ładowarki pojawią się nie tylko w dużych miastach, jak Warszawa czy Łódź, ale przede wszystkim w tych średnich i mniejszych, jak np. Lubliniec, Kutno, Ustroń, Olsztyn czy Zabrze, gdzie nadal jest stosunkowo trudniejszy dostęp do tego typu infrastruktury. Z pewnością będzie to duża zaleta dla użytkowników aut elektrycznych. Nasza umowa obejmuje obecnie wszystkie nieruchomości, których jesteśmy właścicielami w Polsce i na których możemy zbudować tego rodzaju urządzenia

- mówi Agata Kopytyńska, dyrektorka nieruchomości, ekspansji i aktywów w Carrefour Polska.

Obie firmy chcą jak najszybciej postawić i uruchomić ładowarki, ale cały proces zajmie trochę czasu, w końcu to duża inwestycja.

