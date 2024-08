Biały ręcznik na lusterku to nie przypadek. Ważny sygnał dla kierowców

Okazuje się, że biały ręcznik powieszony na samochodowym lusterku ma jasno określone znaczenie. To konkretny sygnał dla kierowców oraz dla funkcjonariuszy drogowych.

Biały materiał na aucie

Biały ręcznik, koszulka lub reklamówka zawieszona na samochodowym lusterku lub na drzwiach to nie przypadek. To oznaczenie może być słabo znane w Europie, ale uchodzi za powszechny obyczaj w USA, szczególnie w Karolinie Północnej. Sposób ten jest stosowany w przypadkach awarii samochodu, np. tych które popsuły się na drodze lub na autostradzie. Oznaczenie to, jest sygnałem, że pojazd nie nadaje się do poruszania, ale pasażerowie są bezpieczni i nie jest wymagana żadna pomoc. Biała flaga, to też jasny sygnał dla służb drogowych, aby nie odholowywali pojazdu, bowiem właściciel niebawem do niego wróci. Z pewnością udał się tylko w celu poszukiwania pomocy i zostawił zepsute auto w bezpiecznym miejscu. Zdaniem Steve'a Abbotta, zastępcy Dyrektora ds. Komunikacji w Departamencie Transportu Karoliny Północnej, biały materiał sygnalizuje służbom oraz innym uczestnikom ruchu drogowego w sposób jasny, że pojazd został unieruchomiony. Biały kolor nie jest przypadkowy - jest on dobrze widoczny z daleka.

Co z trójkątek ostrzegawczym? Okazuje się, że w USA przepisy nie są tak precyzyjne jak u nas. Zależą od lokalnych przepisów. Nic zatem dziwnego, że trójkąt ostrzegawczy nie jest obwiązkowy z każdym stanie. Tego typu znaki ostrzegawcze zależą od miejsca zamieszkania, a także rodzaju pojazdu.

Źródło zdjęć: Your Hand Please / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Charlotte Observer