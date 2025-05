Microsoft może odetchnąć z ulgą. To koniec tego problemu

Mowa tutaj o umowie zawartej jeszcze w 2023 roku. Wtedy Microsoft zakupił twórcę Call of Duty za kwotę 69 miliardów dolarów. Było to największe przejęcie w historii branży gier wideo. To właśnie fakt, że mówimy o już dokonanej transakcji, sprawił, że amerykańskie władze zrezygnowały z walki w tej sprawie. Zazwyczaj bowiem tego typu sprawy toczą się jeszcze przed podpisaniem umowy, a władze mają wtedy realne szanse na ich zablokowanie.