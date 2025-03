Producenci potwierdzają. Czekają nas podwyżki cen elektroniki

Firma Micron oficjalnie potwierdziła plany zwiększenia cen pamięci DRAM i NAND , wskazując na silny wzrost zapotrzebowania w najbliższych latach. Z opublikowanych informacji wynika, że ceny będą systematycznie rosły w 2025 i 2026 roku , co jest efektem rosnącego popytu związanego z AI , centrami danych i rynkiem elektroniki konsumenckiej.

Śladami Microna pójdzie zapewne Samsung i SK hynix

W komunikacie skierowanym do partnerów Micron wskazał "nieprzewidziane zapotrzebowanie w różnych segmentach biznesowych" jako główny czynnik wpływający na podniesienie cen. Firma zachęca także partnerów do przekazywania długoterminowych prognoz, co miałoby pomóc w stabilizacji dostaw w kolejnych latach.