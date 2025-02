Meta twierdzi, że nie kradnie bo tylko pobiera dane

Meta, gigant branży technologicznej odpowiedzialny m.in. za platformę Facebook, znalazł się w ogniu krytyki po ujawnieniu informacji o pobraniu ogromnego, 82-terabajtowego zbioru danych zawierających rzekomo nielegalnie skopiowane, chronione prawem autorskim materiały. Dane miały posłużyć do trenowania modelu sztucznej inteligencji LLaMA.

Dalsza część tekstu pod wideo

To nie pierwsza tego typu sprawa w świecie AI

W złożonych w tym tygodniu dokumentach sądowych prawnicy Meta przekonują, że firma co prawda wykorzystała torrenty do pobrania plików, jednak jej pracownicy mieli podjąć kroki, by w trakcie tego procesu nie "seedować" (czyli nie udostępniać dalej) ściąganego materiału. W świecie torrentów każdy użytkownik pobierający pliki może je jednocześnie wysyłać kolejnym osobom - jest to podstawa działania sieci peer-to-peer.

Meta argumentuje, że nie ma dowodów na to, by firma seedowała pobrane książki. Mimo to Michael Clark - jeden z dyrektorów w Meta - przyznał przed sądem, że konfiguracja oprogramowania służącego do pobierania danych została tak zmodyfikowana, aby ograniczyć do minimum, choć niekoniecznie całkowicie wyeliminować, udostępnianie plików. W odpowiedzi na pytanie dlaczego zdecydowano się jedynie na minimalizację seedingu, powołano się na tajemnicę adwokacką.

Dodatkową kontrowersję budzi wewnętrzna wiadomość od Franka Zhanga, badacza z Meta, w której sugerowano ukrywanie potencjalnego seedingu, by uniknąć "ryzyka wyśledzenia" serwerów Facebooka. To kolejne ogniwo w łańcuchu dowodów, które mogą wskazywać na to, że Meta nie tylko próbowała ograniczyć udostępnianie, ale być może też świadomie ukryć swój udział w sieci peer-to-peer, zdając sprawę z tego co robi.

Tymczasem autorzy skopiowanych materiałów utrzymują, że Meta celowo "zrezygnowała z legalnych sposobów uzyskania licencji i stała się świadomym uczestnikiem nielegalnej sieci peer-to-peer". Rozstrzygnięcie tej sprawy może więc mieć duży wpływ na przyszłe procesy dotyczące naruszeń praw autorskich w kontekście trenowania modeli sztucznej inteligencji. Ponieważ postępowanie sądowe jest w toku i żadna ostateczna decyzja nie zapadła, należy spodziewać się kolejnych odwołań.