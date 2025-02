Mały szczegół w aucie, a mandat może być wysoki. Lepiej się pilnować

Okazuje się, że w dalszym ciągu potrzebne jest edukowanie kierowców. W większości przypadków nie zdają sobie oni sprawy, że ich światła są źle ustawione i oślepiają innych uczestników ruchu drogowego. Moto.pl, przytacza statystyki Instytutu Transportu Samochodowego, które są bardzo niepokojące. Wynika z nich, że w dalszym ciągu 98 procent kierowców skarży się na oślepianie przez inne pojazdy. Eksperci mają na to wytłumaczenie — w większości przypadków winne są temu nielegalne zamienniki żarówek. Ale to nie wszystko, dochodzi do tego fakt, że sporo reflektorów oraz żarówek jest wadliwych i powinny być one wymienione. Inną kwestią jest niewłaściwa regulacja świateł — występuje ona w 80 procentach przypadków.