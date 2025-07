Nad polskim morzem pojawiły się kody QR. Zaraz przy wejściu na plażę

Kody QR przy wejściach na plażę

Wystarczy mieć przy sobie smartfon i już można zeskanować kod QR. Od razu przy wejściu na plażę. W ten sposób użytkownicy dostaną natychmiastowy dostęp do interaktywnej mapy okolicy. To świetne udogodnienie dla urlopowiczów, bowiem nowa funkcja pozwala na szybkie zlokalizowanie atrakcji oraz udogodnień.

Technologia pomoże plażowiczom się odnaleźć

Zeskanowanie sopockiego kodu QR da nam informacje na temat lokalizacji stanowisk ratowników, wyznaczy trasę do najbliższej przebieralni oraz toalet, a także wskaże bliskie punkty gastronomiczne. To jeszcze nie wszystko - pokaże nam także boiska do siatkówki plażowej i inne atrakcje turystyczne. Co ważne także, dostarczy nam aktualnych informacji na temat jakości wody. W związku z tym, zniknie ryzyko, że natkniemy się podczas kąpieli na sinice.