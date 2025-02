Kierowcy muszą zapłacić, inaczej ryzykują. Mają czas do 25 lutego

Poczta Polska ruszy z kontrolami już po 25 lutym

Każdy posiadacz auta ma obowiązek uiszczenia opłaty za radioodbiornik do 25 lutego 2025 roku . Kontrole przeprowadzone przez pracowników Poczty Polskiej mogą po tym czasie skutkować mandatami. Obowiązek takiej opłaty za radioodbiornik, ciąży zarówno na osobach prywatnych, jak i na przedsiębiorcach. Zgodnie z cennikiem opłat na rok 2025, widniejącym na stronie Poczty Polskiej, koszt miesięczny wynosi 8,70 złotych, co w przeliczeniu rocznym daje sumę 104,40 złotych .

To znaczący wzrost cen, w porównaniu z rokiem 2023, kiedy to opłata roczna stanowiła 90 złotych.

Mandaty za niewniesienie należytej opłaty

Obowiązek to obowiązek. Póki on istnieje, należy go przestrzegać. Tym bardziej, że niepłacenie za posiadanie radioodbiornika w aucie może skutkować karą ponad 260 złotych. Dlaczego właśnie taka kwota? Odpowiedź jest prosta. To suma 30-krotności miesięcznej opłaty. Może też zostać doliczona kwota zaległości za poprzednie miesiące, co sprawi, że mandat będzie wyższy. Całe zadłużenie z racji niepłacenia abonamentu RTV ulega przedawnieniu po 5 latach, liczone od końca roku w którym upłynął termin do zapłaty.