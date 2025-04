Inteligentne naprawy: zysk i ekologia w jednym

Dane jako paliwo dla cyrkularności

Innowacja z polskiego rynku: AI Circularity Radar

Szacuje się, że nawet do 30 proc. reklamacji to przypadki, w których nie doszło do rzeczywistej awarii, a problem wynika z błędów w obsłudze lub np. nieaktualnego oprogramowania. AI Circularity Radar potrafi takie sytuacje skutecznie wykrywać. Może w ten sposób ograniczyć koszty operacyjne serwisów i emisje związane chociażby z transportem.

Mniej zgłoszeń, więcej zadowolenia i oszczędności

Dzięki analizie danych serwisowych możemy szybko wychwycić najczęstsze problemy i przekazać producentom cenne informacje pomagające ulepszać urządzenia. Zwiększamy w ten sposób satysfakcję użytkowników końcowych, którzy rzadziej mierzą się z frustracją wynikającą z konieczności usuwania awarii. Co więcej, AI pomoże nam zmniejszyć liczbę błędnych zgłoszeń. Nasze szacunki pokazują, że dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji wskaźnik nieuzasadnionych reklamacji można zredukować o ok. 10 tysięcy przypadków rocznie i zaoszczędzić na tym nawet 1,3 mln złotych. Mniejsza liczba napraw przekłada się z kolei na wyraźną redukcję CO2. Sięga ona poziomu 51 tysięcy kg, co stanowi odpowiednik 25 lotów na trasie Warszawa - Londyn.

Przyszłość należy do inteligentnych rozwiązań

Powyższy przykład pokazuje, że sztuczna inteligencja staje się nieodzownym elementem transformacji w kierunku gospodarki cyrkularnej, nie tylko w branży elektronicznej. Twórcy AI Circularity Radar planują rozszerzenie jego zastosowania na serwis urządzeń AGD oraz sektora motoryzacyjnego. W planach jest także integracja z systemami ERP, co umożliwi automatyczne przekazywanie rekomendacji projektowych bezpośrednio do producentów.

W miarę jak algorytmy AI stają się coraz bardziej zaawansowane, ich potencjał do wspierania zrównoważonego rozwoju będzie tylko rósł. Dla firm oznacza to nie tylko szansę na zdobycie przewagi konkurencyjnej i budowanie lepszych relacji z klientami, ale także możliwość sprawniejszego dostosowania się do coraz bardziej wymagających regulacji środowiskowych i realnego przyczynienia się do ochrony zasobów naszej planety.