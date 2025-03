Galaxy S25 ma dodatkową opłatę. Samsung na razie nie zdradza kosztu

Tajemnicza cena Galaxy AI: jakie funkcje będą płatne?

Samsung Galaxy S25 ma dostęp do pewnych funkcji, których nie znajdziemy w S24. Są one związane ze sztuczną inteligencją dostępna w ramach pakietu funkcji Galaxy AI. Jest jednak tutaj mały problem - funkcje te są darmowe, ale tylko do czasu. Mają one takie pozostać do końca roku 2025, ale później przyjdzie nam za nie zapłacić.

Niestety w tym momencie nie wiemy, jaki będzie koszt Galaxy AI i jakie funkcje będą zagrodzone za paywallem. Na przykład Google Gemini wiąże się z opłatą 20 dolarów miesięcznie i jest to bardzo wysoka cena jak za funkcje, jakie oferuje. Jak zauważa portal Android Police, jest to kłopotliwe, gdy rozmawiamy o drogich telefonach, wobec których nie wiemy które ich funkcje będą darmowe w 2026 r.

Stephen Radochia z Android Police uważa, że nie można reklamować funkcji smartfonów i zachęcać ludzi do kupna na ich podstawie, aby te funkcje potem odbierać. Trudno się nie zgodzić. Najprawdopodobniej Samsung po prostu nie wie, jak się rozwinie przyszłość i chciałby, aby jak najwięcej osób korzystało z Galaxy AI, a dopiero później będzie starać się opracować skrojony pod to model biznesowy. Niestety jeśli nie znamy ceny Galaxy AI, to nawet nie możemy oszacować, czy funkcje w nim dostępne są tego warte.