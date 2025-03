Nie chcemy kupować SSD. Potwierdzają to twarde dane

Liderem pozostaje Samsung, ale przychody mocno spadły

Z danych wynika, że globalne przychody z NAND za Q4 2024 roku wyniosły 16,5 miliarda dolarów. Już w październiku ubiegłego roku pojawiły się doniesienia o potencjalnym kryzysie w tym sektorze, co skłoniło niektórych producentów do poszukiwania innych kierunków rozwoju. Optymistyczny akcent to prognoza, że sytuacja może zacząć się poprawiać w okolicach Q2, gdy poziom zapasów dostosuje się do realnego popytu.