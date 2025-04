DRAM+ ma połączyć mocne strony pamięci RAM i SSD

Ferroelectric Memory Co. ogłosiło współpracę z Neumondą, której celem jest przywrócenie w Niemczech produkcji tzw. DRAM+. Ostatnie działania nad tego typu pamięciami na terenie Europy prowadziły firmy Infineon oraz Qimonda, jednak zostały one wstrzymane ze względu na nieopłacalność wytwarzania układów na Starym Kontynencie. Nowe przedsięwzięcie koncentruje się jednak na nieulotnej pamięci FeRAM - rozwiązaniu przeznaczonym do zastosowań w różnych sektorach przemysłu.