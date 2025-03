Doczekaliśmy się. Pierwsza gazeta stworzona w całości przez AI

Czterostronicowy numer Il Foglio został dołączony w formacie wielkoformatowym do normalnego wydania gazety i jest dostępny zarówno w kioskach, jak i w internecie. Na pierwszej stronie znajdziemy artykuł o Trumpie, i kolumnę o Putinie. Na drugiej i trzeciej przywita nas artykuł o włoskiej gospodarce oraz historia o tym, jak Europejczycy uciekają od stałych związków. Najciekawsza jednak może wydać się strona ostatnia, która zawiera listy od czytelników. Są to treści wygenerowane przez AI, w których pada najważniejsze pytanie: "Czy AI uczyni ludzi bezużytecznymi w przyszłości?" W odpowiedzi, także wygenerowanej przez sztuczną inteligencję, dostajemy całkiem ciekawą odpowiedź: "AI to wspaniała innowacja, ale nie wie jeszcze jak zamówić kawę, nie myląc cukru".