Cała prawda o samochodach autonomicznych. Oto najnowsze dane

Badanie przeprowadzono w styczniu 2025, na grupie 1095 osób. Wykazało ono, że aż 61 procent badanych osób w dalszym ciągu nie ufa pojazdom autonomicznym. Pytanie to dotyczyło zarówno półautonomicznych Tesli, jak i pojazdów w pełni autonomicznych takich, jak taksówki Waymo. Ale nie jest tak źle - 13 procent badanych ma zaufanie do pojazdów autonomicznych, 26 procent natomiast nie do końca ma pewność co do ich bezpieczeństwa.