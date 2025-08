Chińczycy kupili MediaMarkt. W Polsce ma 80 sklepów

MiediaMarkt pod rządami Chińczyków - nowe rozdanie

To strategiczne posunięcie nie tylko znacząco zwiększa obecność JD.com na europejskim rynku detalicznym, ale także otwiera drogę do pełnego przejęcia niemieckiego koncernu. JD.com wycenił Ceconomy na 2,2 miliarda euro, oferując akcjonariuszom 4,6 euro za akcję, co stanowi 23% premię wobec ceny sprzed tygodnia.