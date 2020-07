Google zintegruje Gmaila, Rooms, Meet i Chat w jedno. Będzie to podobne do Outlooka

Google zapowiada, że wkrótce wprowadzi nowy interfejs poczty Gmail, z którą zintegruje inne usługi. Ma być wygodniej, prościej i... bardziej podobnie do Outlooka.

Google chce zunifikować swoje popularne aplikacje w jedną, pod sztandarem Gmail. Z zapowiedzi wynika, że będzie to mocno przypominać Outlooka - w jednym miejscu znajdzie się poczta, wideokonferencje Rooms, Chat oraz Meet. Nowa edycja Gmaila ma pozwolić na korzystanie ze wszystkiego w obrębie jednej aplikacji. Zmiany zapowiedział wiceprezydent i menadżer generalny Google G Suite, Javier Soltero. Rozwiązanie to ma zwiększyć wygodę wszystkich użytkowników i usprawnić ich codzienną pracę, a w przypadku samych firm - usprawnić przepływ dokumentów.

W chwili obecnej mamy w poczcie Gmail czat, w którym możliwe jest udostępnianie dokumentów rozmówcom oraz dołączenie poprzez niego do wideo konferencji. Jak się to zmieni? Zdradza to poniższy materiał wideo.

Wiadomo, że na tym zmiany się nie kończą. W przyszłości pojawią się również takie elementy, jak możliwość prowadzenia wideorozmów w specjalnym okienku w Gmailu, lepsza integracja z dokumentami Google, a także innymi narzędziami producenta. Pojawią się także lepsze zabezpieczenia w aplikacjach do czatów i konferencji, zabezpieczające przed wtargnięciem na wirtualne spotkania intruzów. Dodane zostaną także usprawnienia pod kątem firm i biznesu - ułatwiony zostanie dostęp i korzystanie z aplikacji firm trzecich, jak DocuSign, Salesforce czy Trello.

Gmail powoli przekształca się w centrum zarządzania, co jest z pewnością jednym z efektów pandemii Covid-19 i przejścia wielu firm na tryb zdalny. Choć zapowiadane zmiany zostały wyraźnie przygotowane pod kątem biznesu, prawdopodobnie dotyczyć będą także prywatnych użytkowników poczty Gmail.