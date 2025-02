Google ma nową funkcję dla posiadaczy Apple iPhone

Circle to Search trafia na iPhone'y

Circle to Search to jedno z najmocniej promowanych narzędzi AI firmy Google. Usługa zadebiutowała w zeszłym roku początkowo na wyłączność smartfonów Samsung i Google Pixel, a obecnie stanowi już integralną część systemu Android. Wystarczy długo przytrzymać pasek nawigacyjny, a następnie zakreślić czy wybrać dowolny element na ekranie, by uzyskać dodatkowe informacje na jego temat. Mogą to być fajne buty influencerki, których chcemy poznać cenę czy np. budynek na zdjęciu, bo zastanawiamy się, co to za miasto.