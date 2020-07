Google Chrome będzie oszczędzał energię. Wyłączy JavaScript w tle

Google pracuje nad optymalizacją przeglądarki Google Chrome. Aktualnie na tapecie jest oszczędzanie energii i usypianie niektórych działań, które nie są niezbędne do pracy stron otwartych w kartach w tle.

Analiza popularnych stron otwartych w tle pomogła zidentyfikować kilka czynności, które niepotrzebnie zużywają sporo energii. Gdy strona nie jest na pierwszym planie, nie są potrzebne wywołania JavaScript, które sprawdzają przewinięcie strony (scroll), interakcje z reklamami, zapisują logi i tym podobne czynności. Z definicji na tych kartach nic nowego się nie dzieje, a każde wywołanie pobiera nieco energii.

Ograniczając częstotliwość wywoływania takich funkcji, Google chce oszczędzać energię bez szkody dla doświadczeń użytkownika. Funkcje, które nie są niezbędne do działania stron, będą wywoływane tylko raz na minutę, jeśli karta będzie otwarta w tle.

Chrome oszczędza energię

Efekty są imponujące, W pierwszych próbach Chrome był w stanie wydłużyć czas działania laptopa o 28% – prawie 2 godziny. W eksperymencie w tle otwarte było 36 stron, a na pierwszym planie była pusta karta.

Identyczne efekty udało się uzyskać, gdy na pierwszym planie był odtwarzany film z YouTube'a na pełnym ekranie. Czas pracy laptopa został wydłużony o 36 minut (13%). Wygląda na to, że to dobry kierunek rozwoju przeglądarki.

Docelowo Google zamierza zredukować częstotliwość wybudzeń do 1 minuty dla wszystkich funkcji JavaScript w kartach, które są w tle dłużej niż 5 minut. Jeśli funkcje są wywoływane rzadziej niż co 5 minut, zostaną dopasowane do cominutowych „okienek”.

Nowość pojawi się w Chrome 86. Będzie ją można włączyć eksperymentalną flagą, dostępną na desktopach i na Androidzie.

