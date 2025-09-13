Clyx to aplikacja, której bardzo potrzebujesz. By było znów normalnie

Clyx – aplikacja na walkę z samotnością, która zdobyła 14 mln dolarów finansowania

Samotność to dziś poważny problem społeczny, zwłaszcza wśród młodych dorosłych. Według badań Harvardu prawie 61% osób w wieku 18-29 lat odczuwa poważną samotność, a łączny odsetek u dorosłych to aż 36%. Epidemia COVID-19 i powszechna praca zdalna tylko pogłębiły ten trend, ograniczając kontakt twarzą w twarz i zwiększając izolację społeczną.

Na tym tle powstała aplikacja Clyx, stworzona, by pomóc młodym ludziom nawiązywać i utrzymywać realne relacje społeczne, a niedawno zdobyła na ten cel 14 milionów dolarów inwestycji.

Jak działa Clyx?

Aplikacja agreguje informacje o wydarzeniach w mieście — koncertach, warsztatach, zajęciach jogi, czy otwarciach galerii — i rekomenduje je użytkownikom na podstawie tego, gdzie wybierają się ich znajomi. Dzięki temu wydarzenia zyskują społeczny wymiar, co zwiększa chęć udziału.

Algorytmy AI pomagają również sugerować nowych potencjalnych znajomych na imprezach, ułatwiając nawiązywanie kontaktów nawet tam, gdzie nie zna się jeszcze nikogo.

Clyx nie skupia się wyłącznie na pierwszym kontakcie, ale na wspieraniu rozwoju i utrzymaniu przyjaźni poprzez przypominanie o regularnych spotkaniach — tzw. „nudge”, czyli delikatne „popchnięcie” do działania. Według van der Vorm, problem nie polega na braku wydarzeń czy przyjaciół, lecz na trudnościach w organizowaniu i podtrzymywaniu relacji.

Clyx już teraz pokonuje aplikacje randkowe takie jak Tinder czy Bumble i nie robi tego nachalnie

Od czasu beta testów w 2022 roku w Miami i późniejszego uruchomienia w Londynie w 2023 roku, Clyx zgromadził około 50 tysięcy aktywnych użytkowników uczestniczących w wydarzeniach oraz 200 tysięcy obserwujących imprezy. Zaangażowanie użytkowników przekłada się na doskonałe wskaźniki retencji – po 30 dniach ponad pięciokrotnie wyższe niż liderzy rynku spotkań i randek, tacy jak Tinder czy Bumble. To efekt skoncentrowania się na realnych spotkaniach i jakości rekomendowanych wydarzeń.

Właśnie na tym etapie Clyx rozszerza swoją działalność na Nowy Jork i São Paulo, a także planuje uruchomienie aplikacji randkowej w Brazylii, wykorzystując swoją technologię matchmakingu AI (parowania użytkowników z użyciem sztucznej inteligencji). Tylko czekać na globalną ekspansję.

Skąd twórczyni ma pieniądze na rozwój?

Clyx zarabia na prowizji 2% od sprzedaży biletów na wydarzenia, płatnych promocjach eventów i profili użytkowników, a także na współpracy z lokalnymi biznesami i markami. Przykłady skutecznych partnerstw to kampania promocyjna Sony podczas premiery filmu „Fly Me To The Moon” oraz współpraca z barem Lagniappe w Miami, które dzięki reklamom na Clyx zauważyły wzrost frekwencji nawet w dni, gdy zwykle jest mniej klientów.

Ponadto użytkownicy płacą za podbicie widoczności swoich profili i wydarzeń, a dostęp do niektórych elitarnych społeczności jest płatny, co buduje silne i aktywne grupy zainteresowań.