Android zostawia iOS w tyle. Rekordowy wzrost w ruchu mobilnym

Android bije rekordy udziału w ruchu mobilnym

Według danych przedstawionych przez Stocklytics.com, Android odpowiadał za imponujące 73,5% całkowitego ruchu mobilnego pod koniec 2024 roku – to trzykrotnie więcej niż iOS. Co więcej, odnotowano największy roczny wzrost od 2015 roku , a także drugi najwyższy wynik w ciągu ostatniej dekady (po rekordowym 75,16% w grudniu 2018 roku).

Ekosystem Androida, który pozwala wielu producentom na modyfikację i wdrażanie systemu w różnych urządzeniach, odegrał kluczową rolę w jego sukcesie. W przeciwieństwie do iOS, który jest ekskluzywny dla urządzeń Apple'a, Android napędza szeroką gamę smartfonów, co przyczyniło się do jego dominacji w globalnym ruchu internetowym.