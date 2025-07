Pędź do Action. Przydatna elektronika za niecałe 50 zł

Solarny powerbank w Action

W tym tygodniu w ramach cyklicznych promocji w sklepach Action dostępny jest solarny powerbank marki Re-load. Co ważne, ten nie jest wyposażony w tylko jeden panel do czerpania energii z promieni słonecznych. Urządzenie jest rozkładane i oferuje aż trzy panele słoneczne, dzięki czemu ładowanie powinno być szybsze.

Ze specyfikacji urządzenia dowiadujemy się, że powerbank ma moc 20 W, więc ładowanie telefonu powinno iść w miarę sprawnie. Pojemność to z kolei 10,000 mAh, co dla wielu osób będzie w pełni wystarczające. Jeśli natomiast chodzi o panele, to mają one ładować wbudowaną baterię z mocą 4,5 W. Urządzenie wyposażone jest w jedno złącze USB-A oraz jedno USB-C.