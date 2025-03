Wielki hit Netflixa powraca z ostatnim sezonem. Podano datę premiery

Netflix za pośrednictwem wpuszczonego do sieci zwiastuna, poinformował o dacie premiery 5., i zarazem ostatniego sezonu, kultowej serii "Ty" , z Penn'em Badgley'em w roli głównej. Premiera ostatniej części zaplanowana jest na 24 kwietnia 2025 roku.

Przypomnijmy, że premiera to ostatnia część wciągającego serialu, który dla większości osób zapowiadał się bardzo banalnie - taka tam, opowieść o niepozornym właścicielu księgarni, który w rzeczywistości okazuje się psychopatą i stara się zrobić wszystko (w tym wiele głupich rzeczy), aby zdobyć dziewczynę. A jednak serial nie okazał się jedynie marną kalką, ale całkiem wciągającą oryginalną produkcją. Sam fakt, że doczekał się aż 5 sezonów też o czymś świadczy.

Pilot do prezentacji NORWII N29 2.4 GHz, Zasięg 100 m

Pilot do prezentacji NORWII N29 2.4 GHz, Zasięg 100 m

"Ty" nieszablonowy serial o psychopacie i stalkerze

Na zwiastunie 5. sezonu widzimy po raz kolejny głównego bohatera, albo raczej antybohatera - Joe Goldberga, który powraca do Nowego Jorku - "najwspanialszego miasta świata". Możemy zatem być pewni, że serial okaże się nie lada gratką zarówno dla fanów talentu aktorskiego Penn'a Badgley'a, jak i dla miłośników "Wielkiego Jabłka". Joe, już wcześniej, zapragnął zacząć zupełnie nowe życie i po to wcielił się w postać profesora Jonathana Moore. W 5. sezonie nadal ma szansę na kontynuację swoich planów. Jednak, nie pójdzie mu to tak łatwo, bowiem, jak w każdym innym serialu tego typu, przyjdzie mu się zmierzyć z demonami przeszłości, a jego wrodzone skłonności nie dadzą mu o sobie zapomnieć.