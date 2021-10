Wiedźmin 2. sezon - jest oficjalny trailer!

Już 17 grudnia zadebiutuje drugi sezon serialowego Wiedźmina z Henrym Cavillem w roli głównej. Netflix właśnie opublikował oficjalny trailer.

Wiedźmin to do dzisiaj jeden z najpopularniejszych seriali w historii Netflixa. Chociaż ekranizacja nie przypadła do gustu wszystkim fanom książek Andrzeja Sapkowskiego czy też gier CD Projekt RED, to pierwszy sezon obejrzał się rewelacyjnie. Nic dziwnego, że serwis zamówił nie tylko drugi, ale również trzeci sezon, a w planach są też kolejne. Premiera najnowszych odcinków zaplanowana jest na 17 grudnia. Tymczasem Netflix właśnie zaprezentował pierwszy, oficjalny trailer drugiego sezonu.

Wiedźmin — trailer 2. sezonu serialu

Zwiastun zaczyna się podobnie do tego do pierwszego sezonu, bowiem ponownie oglądamy Geralta w wodzie, szykującego się do walki z nieznanym stworem. Wiadomo, że w drugim sezonie zobaczymy między innymi szkolenie Ciri w Kaer Morhen u boku nie tylko Rzeźnika z Blaviken, ale również Vesemira. Zresztą sami zobaczcie:

Drugi sezon serialowego Wiedźmin zadebiutuje na Netflixie już 17 grudnia. Tradycyjnie platforma udostępni od razu wszystkie odcinki. Tych prawdopodobnie znowu będzie około 8.

