Co za serial! Pierwszy odcinek to petarda. Warto było czekać

Mimo, że recenzje wcale nie są aż tak entuzjastyczne to jednak widzowie rzucili się na pierwszy odcinek. Możemy go już oglądać na Apple TV+, a kolejne odcinki wyczekiwanej serii, będą ukazywały się co piątek, aż do 11 kwietnia 2025 roku. Także nic się w kwestii oczekiwania nie zmieni, nadal widzowie nie dostaną całości na tacy. Ale ma to też swój urok. W końcu na każdy odcinek będzie można wyczekiwać i jeszcze bardziej doceniać dzień premiery.

"Pod powierzchnią 2" to tak lubiany przez większość polskich widzów gatunek, thrillera psychologicznego. Być może tak dużą oglądalność serial zawdzięcza obsadzie. Główna rola przypadła pięknej Gugu Mbatha-Raw i ona faktycznie bez trudu dźwiga ciężar swojej roli. Ogląda się ją bardzo przyjemnie. Tak wysoka oglądalność drugiego sezonu, to mimo wszystko spora niespodzianka, bowiem nie ukrywajmy - poprzedni sezon nie cieszył się aż tak spektakularnymi recenzjami. A jednak ma to "coś".

Serial został wyreżyserowany przez Ed'a Lilly, Jon'a East'a, Lynsey'a Millera oraz Alricka Riley'a.

"Pod powierzchnią" - o czym jest serial?

Akcja drugiego sezonu przeniesie nas w zupełnie nowy świat. Główna bohaterka Sophie (grana przez Gugu Mbatha-Raw) udaje się do Londynu, w celu odkrycia sekretów swojej przeszłości. Po doznaniu urazu, który pozbawił ją pamięci, bohaterka podąża za jedynie za kilkoma wskazówkami, którymi dysponuje. Wchodzi w środowisko brytyjskiej elity, absurdalnie bogatej rodziny Huntley'ów, po to aby odkryć możliwe powiązanie z piękną dziedziczką. Wszystko się komplikuje, kiedy na jej drodze staje dziennikarz. Sophie nagle przypomina sobie, że kiedyś z nim współpracowała i oboje planowali ujawnić szokujący skandal. I to jest ten moment, kiedy cała akcja nabiera rozpędu, a my przed ekranem doskonale zdajemy sobie sprawę, że ważny jest każdy szczegół, aby rozwikłać zagadkę.