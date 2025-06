Vectra daje Netflix za darmo. To promocja z okazji finału „Squid Game”

Netflix na pół roku gratis – dla nowych i obecnych klientów

Promocja Vectry to nie tylko ukłon w stronę nowych klientów. Z oferty mogą skorzystać również osoby, które już korzystają z usług operatora – wystarczy, że zdecydują się na wykupienie dostępu do Netflix w ramach nowego pakietu . Po półrocznym okresie promocyjnym opłata za Netflix wyniesie 33 zł miesięcznie , a zobowiązanie trwa 23 miesiące .

Pakiety skrojone na miarę potrzeb

Nowe pakiety przygotowane przez Vectrę pozwalają na korzystanie z Planu Podstawowego Netflixa bez opłat przez sześć miesięcy . W ofercie znajdziemy różne kombinacje usług – od szybkiego Internetu o przepustowości do 600 Mb/s , przez telewizyjny pakiet „Złoty” z 128 kanałami , aż po dekoder TV Smart 4K BOX . Dla bardziej wymagających dostępny jest również wariant „Platynowy” z 167 kanałami , a także opcje z niższą prędkością Internetu. Wybór należy do klienta.

Kampania inspirowana finałem „Squid Game”

Więcej niż tylko promocja – konkursy, akcje miejskie i wydarzenia w salonach

Vectra zadbała, by kampania była prawdziwym wydarzeniem. Na klientów czekają konkursy z atrakcyjnymi nagrodami , specjalne aktywności w punktach sprzedaży oraz obecność promotorów w przestrzeni miejskiej . Operator zaplanował również akcje ambientowe w 22 miastach Polski oraz specjalne aktywacje w wybranych salonach w dniach 26-27 czerwca . To doskonała okazja, by poczuć atmosferę „Squid Game” na własnej skórze.

Oferta z dostępem do platformy Netflix na pół roku gratis obowiązuje do 30 września 2025 roku. To dobry moment, by dołączyć do grona klientów Vectry lub rozszerzyć swój obecny pakiet o nowe możliwości. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Vectry.