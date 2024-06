Użytkownicy Netflixa nie mieli racji. Gwiazda opuściła hitowy serial

Jenna Ortega zaskoczyła fanów oficjalnym odejściem z hitowego serialu na Netflixie. Długo mieli nadzieję, że bohaterka jednak powróci, a jej śmierć pojawiająca się w zwiastunie, jest jedynie zmyłką.

W zwiastunie nowego serialu animowanego, rozgrywającej się w świecie "Parku Jurajskiego" Netflixa, zobaczyliśmy dalsze losy bohaterów "Obozu kredowego". Zwiastun potwierdził, że w produkcji nie pojawi się już bohaterka Brooklynn, której głosu udzielała Jenna Ortega. Fani jednak do końca mieli nadzieję, że to taki chwyt marketingowy i bohaterka powróci.

Widzę to tak, że jeśli ona naprawdę nie żyje, nie ujawniliby tego w zwiastunie. Nie zabija się tak po prostu jednego z głównych bohaterów zwiastuna.

- napisał joeplus5 na Reddit.

Wierzę też, że sfingowała własną śmierć, żeby zmylić myśliwych i wszystko wyjaśni się w innym sezonie, bo skoro Jenna kręci zdjęcia do "Wednesday" to nie wiem, czy teraz ją przyjmą. Przeżyła dwie wyspy z dinozaurami, nie sądzę, żeby umarła bez walki.

- zastanawia się inny fan, garlologan10.

Nowy animowany serial "Park Jurajski: Teoria chaosu" jednak uśmiercił postać Jenny Ortegi

"Park Jurajski: Obóz kredowy" skupiał się na losach grupy nastolatków, którzy utknęli na znanej wyspie Isla Nublar. Akcja nowej serii rozgrywa się sześć lat po tych wydarzeniach. Niestety, wśród bohaterów zabrakło postaci vloggerki Brooklynn, która była kluczową postacią poprzedniej serii. Została uśmiercona na krótko przed wydarzeniami "Teorii chaosu". Jej śmierć jest katalizatorem wydarzeń w nowej serii. No i wiadomo już, po obejrzeniu kilku odcinków, że nie była to żadna zmyłka i nic nie wskazuje na to, aby powróciła.

Nieobecność postaci, której użyczała głosu Jenna Ortega, nie przeszkadza w tym, że serial znajduje się w Top10 najchętniej oglądanych produkcji na Netflixie.

Producentami serii są między innymi, Steven Spielberg, Collin Trevorrow i Frank Marshall.

