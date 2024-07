Twórcy Stranger Things z nowym serialem. Widzowie spadną z krzeseł

"Something Very Bad Is Going To Happen" to serial grozy, nad którym pracować będą bracia Duffer. Czy nowa produkcja osiągnie ten sam sukces co "Stranger Things"?

Serial Stranger Things zbliża się ku końcowi, ale bracia Matt i Ross Duffer nie chcą się rozstawać z Netflixem. Postanowili zakasać rękawy i zabrać się za kolejny projekt filmowy na platformie. Tym razem będzie to horror Something Very Bad Is Going To Happen, którego akcja rozgrywa się dzień przed zaślubinami pana i panny młodej. Już sam ten fakt brzmi wystarczająco creepy.

Bracia Duffer to jednak gwarancja jakości i jedna rzecz jest pewna - jeśli to oni będą trzymali pieczę nad powstającym horrorem, możemy spodziewać się naprawdę spektakularnej produkcji. Twórczynią oraz showrunnerką horroru jest Haley Z. Boston. Szczegółów fabuły jeszcze nie zdradzono, ale Something Very Bad Is Going To Happen ma być klimatycznym serialem grozy, w którym przeplatają się ze sobą elementy horroru oraz mrocznych zagadek. Z pewnością możemy spodziewać się niefortunnej kulminacji zdarzeń podczas ceremonii ślubnej.

Spadliśmy z krzeseł, gdy skończyliśmy czytać scenariusz Haley po raz pierwszy. Jej scenariusze są pokręcone, przerażające i zabawne.

- powiedzieli bracia Duffer.

Matt i Ross Duffer obecnie kończą pracę nad finałowym sezonem Stranger Things.

