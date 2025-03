Ten polski serial to prawdziwa petarda. HBO Max już szykuje 2 sezon

"Czy jesteś rosyjskim szpiegiem?"

"Przesmyk" o którym pisaliśmy już na łamach Telepolis, to thiller opowiadający historię Ewy Oginiec (brawurowo granej przez Lenę Górę), która po osobistej tragedii chce wycofać się z wywiadu i rozpocząć normalne życie. Jak możemy się domyślić, to rodzaj pracy, której praktycznie nie da się porzucić, zatem bohaterka na nowo zostaje wciągnięta w wir spisków, dzięki czemu tempo akcji nie spada nawet na chwilę. Twórcy serialu jednak zgodnie twierdzą, że agentka Ewa to nie jest żaden "Bond w spódnicy". To postać z krwi i kości, która jest najlepsza w tym co robi. I być może to właśnie jej główny atut.