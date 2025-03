Ten hit z Nicole Kidman dopiero co był w kinach. Zaraz wleci na Max

Na ogół wszystkie filmy, które wywołały kontrowersje, cieszą się sporą popularnością na platformach streamingowych. A cała kontrowersja wokół "Babygirl" polega na fakcie, że film przedstawia romans wpływowej pani prezes ze znacznie młodszym od siebie stażystą. No i już wiadomo, że ze względu na fabułę nie sięgną po niego wszyscy, ale kobiety z pewnością obejrzą tę produkcję dużo chętniej. Ale nie tylko one. Wszyscy miłośnicy talentu aktorskiego Nicole Kidman powinni być także zadowoleni. Wcielając się w postać Romy, aktorka udowodniła po raz kolejny, że doskonale sprawdza się w budowaniu postaci wielowymiarowych, balansujących na granicy sensualności oraz siły.

Thriller trafił do kin pod koniec grudnia 2024 (w Polsce miał premierę 10 stycznia), a jego przychody na całym świecie przekroczyły 63 miliony dolarów, co uplasowało go w pierwszej dziesiątce najbardziej dochodowych produkcji studia. Fakt, że będzie go można obejrzeć na platformie streamingowej, z pewnością przysporzy mu więcej widzów, którzy będą w końcu mieli okazję samodzielnie ocenić motywy postępowania postaci.