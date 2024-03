T-Mobile zaprasza na film. Te tytuły Red Bull TV obejrzysz na MagentaTV

Red Bull TV to kolejny etap współpracy T-Mobile z marką Red Bull. Obejrzysz tam między innymi historie, które dodadzą Ci skrzydeł.

Niezwykłe podróże, wyczyny sportowe i loty zapierające dech w piersiach – to wszystko można poczuć w dowolnym momencie dzięki materiałom od Red Bull TV, dostępnym w ofercie MagentaTV. Miłośnicy wrażeń mogą tu zobaczyć na przykład najnowszy dokument o lądowaniu Łukasza Czepieli samolotem na szczycie wieżowca w Dubaju, które miało miejsce rok temu.

Na klientów MagentaTV czekają również inne propozycje, takie jak Shaping Jordy Smith, 360 Ascent, K2 The Impossible Descent czy serial Pushing Progression. W najbliższych dniach T-Mobile Polska udostępni również między innymi takie tytuły, jak: Flying Between Giants, kolejne odcinki Pushing Progression, The History Of the Pit Stop, Space Jumps – Red Bull Stratos, Dive Into Guatemala, The Last Ascent: Will Gadd’s Return to Kilimanjaro, Polish Official Skatepark Review czy Maciej Jankowski: Jazda W Kółko.

Dostęp do nowej kolekcji VOD od Red Bull TV będą mieli wszyscy klienci posiadających usługę MagentaTV.

Red Bull Mobile powered by T-Mobile

Nowa oferta VOD to kolejny etap współpracy T-Mobile z marką Red Bull. Magentowy operator od września 2023 roku napędza sieć Red Bull Mobile (wcześniej robił to Play). Wystartowała wtedy subskrypcyjna oferta bez zobowiązań z nielimitowanym Internetem na pół roku. Jakość tej sieci użytkownicy mogą poczuć na własnej skórze dzięki technologii 5G Bardziej.

Więcej informacji na temat oferty Magenta TV można znaleźć pod tym adresem.

Zobacz: T-Mobile: nowe stacje z szybkim 5G. Zasięg rośnie

Zobacz: Durne ograniczenia operatorów. Uderzyłem w stół

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile