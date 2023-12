Święta w polskiej telewizji. Co obejrzymy w tym czasie?

Co obejrzymy w polskiej telewizji w tegoroczne Święta Bożego Narodzenia? Nie brakuje klasyków, ale będzie też kilka nowości.

Święta Bożego Narodzenia powinny być czasem odpoczynku. Często spędzamy go z najbliższymi na rozmowach, ale też oglądaniu tego, co aktualnie leci w telewizji. Sprawdźmy, co w tym roku przygotowały największe stacje na trzy świąteczne dni.

Co w telewizji w Wigilię?

Świąteczne oglądanie telewizji dla wielu rozpocznie się już dzisiaj, tuż po zakończeniu wigilijnej wyżerki. Polską tradycją stało się już oglądanie tego dnia filmu Kevin sam w domu. W tym roku nie będzie inaczej, bowiem produkcja z Macaulay Culkinem zostanie wyemitowana przez Polsat o godzinie 20:00. Wcześniej widzowie będą mieli okazję posłuchać wielkiego kolędowania, które rozpocznie się już o 16:35.

Z kolei TVN postawił na odwrotną kolejność. Najpierw o godzinie 14:50 stacja wyemituje film Fred Claus, brat Świętego Mikołaja, a po nim o godzinie 17:20 obejrzymy Grincha. Po wieczornych Faktach o godzinie 20:00 rozpocznie się wspólne kolędowanie.

Na tym tle nieco inaczej prezentuje się oferta Telewizji Polskiej. Na TVP1 o godzinie 16:55 odbędzie się koncert Gdy się Chrystus rodzi, a o 17:25 będziemy mogli wysłuchać życzeń Pary Prezydenckiej. Następnie o 17:30 ruszy kolejny koncert Pójdźmy wszyscy do stajenki, a o 19:25 rozpocznie się Uroczysta pasterka z Watykanu. Natomiast TVP2 to filmy Bella i Sebastian 2 od 16:15 i Gwiazdka z północnego nieba o 18:25. Potem widzowie o 20:00 obejrzą świąteczny odcinek M jak Miłość.

Inne ciekawe filmy w wigilijny wieczór to:

Asterix i Obelix kontra Cezar - 17:50 na TV Plus

Asterix i Obelix Misja Kleopatra - 20:00 na TV Puls

Bezsenność w Seattle - 16:55 na TV 6

Zimowa opowieść - 17:40 na TVN 7

Listy do M. 2 - 20:00 na TVN 7

Co w telewizji w pierwszy dzień Świąt?

Z kolei w pierwszy dzień Świąt filmowe hity rozpoczną się już od rana. Na Polsacie obejrzymy między inny: Kevin sam w domu — po raz czwarty o 7:35, Księgę dżungli o 9:30, Kopciuszka o 11:55 oraz Krainę Lodu 2 o 14:10. Natomiast o 16:30 stacja wyemituje powtórkę klasycznego Kevina, który zostaje sam w domu. Z kolei na 20:00 Polsat zaplanował megahit w postaci filmy Wyprawa do dżungli.

Na filmy postawił również TVN. Najpierw od 8:00 rozpocznie się emisja czterech odcinków New Looney Tunes 2, a o 9:00 widzowie będą mieli okazję obejrzeć komedię romantyczną Historia Kopciuszka. Następnie stacja pokaże o 11:00 film Podróż do wnętrza Ziemi, o 13:00 rozpocznie się koncert kolęd, a o 14:45 wystartuje film fantasy z 2010 o tytule Stracie tytanów. Poza tym TVN zaplanował też: Kot w butach o 16:55, Pada Shrek o 18:30, Całe szczęście 20:00 oraz Ocean's Eleven: Ryzykowna gra o 22:25.

TVP1 w poniedziałek będzie skupiać się na treściach religijnych. W tym dniu stacja wyemituje kilka koncertów z kolędami, a o 14:05 film Józef i Maryja. Natomiast na TVP2 obejrzymy o 8:30 film familijny K-9: Pies, który uratował święta, o 10:05 komedię romantyczną Święta w Maple Creek, a o 11:40 film kostiumowy Człowiek w żelaznej masce. Poza tym stacja zaplanowała też o 16:20 film obyczajowy Zapisane w gwiazdach, a o 20:00 komedię romantyczną Teraz albo nigdy.

Inne ciekawe filmy w pierwszy dzień Świąt to:

Paddington - 10:45 na TV Plus

Jack Frost - 10:00 na TVN 7

Kosmiczny mecz - 13:45 na TVN 7

Polowanie na Czerwony Październik - 14:25 na TV 4

Hobbit: Niezwykła podróż - 16:45 na TV Puls

Tolkien - 18:45 na TV 6

Bodyguard i żona zawodowca - 20:00 na TV Puls

Listy do M. 3 - 20:00 na TVN 7

Szeregowiec Ryan - 22:15 na TV Puls

Co w telewizji w drugi dzień Świąt?

Drugi dzień świąt będzie wyglądał podobnie do pierwszych. Polsat przygotował na ten dzień między innymi: Kraina Lodu 2 o 8:50, Święty Mikołaj z 34. ulicy o 11:15, Kopciuszek o 13:35, Wyprawa do dżungli o 16:05 oraz film animowany Król Lew o 20:00.

TVN ponownie rozpocznie go od emisji czterech odcinków New Looney Tunes 2. Filmowa uczta rozpocznie się od 9:00 komedią muzyczną Kopciuszek: Roztańczona historia. Po nim stacja wyemituje kolejno: Podróż na tajemniczą wyspę o 10:45, Gniew Tytanów o 12:45, Kosmiczny mecz: Nowa era o 14:50, 8-bitowe święta o 17:05 oraz Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a o 20:00.

TVP1 również i tego dnia wyemituje kilka koncertów z kolędami. Oprócz tego stacja przygotowała też: film przygodowy Janosik o 8:45, Kogel-Mogel z 1988 roku o 15:05, a także komedię romantyczną Kobieta sukcesu o 20:20. Z kolei na TVP2 obejrzymy między innymi: Bella i Sebastian 2 o 7:10, Święta pachnące miłością o 9:00, Święta jak marzenie o 10:35, Królewska Gwizdka z corgim o 16:20, święta w rytmie walca o 18:25 ora komedię romantyczną To właśnie miłość o 21:10.

Inne ciekawe filmy w drugi dzień Świąt to:

Artur ratuje Gwiazdkę - 8:35 na TV 4

Flinstonowie: Niech żyje Rock Vegas! - 10:35 na TV 4

Jumanji: Przygoda w dżungli - 14:45 na TV 4

Bardzo Dziki Zachód - 17:15 na TVN 7

Nieustraszeni bracia Grimm - 18:35 na TV 6

Listy do M. 4 - 20:00 na TVN 7

Joker - 20:00 na TV Puls

