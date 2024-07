Teraz to jeden z najlepszych seriali. Uczta dla fanów dobrego sci-fi

"Sunny" to prawdziwy rarytas dla fanów zarówno dobrego sci-fi, pokręconych komedii, jak i thillerów. No i rzecz jasna to pozycja obowiązkowa dla fanów Japonii.

Niepozorny serial, a już o nim głośno w mediach

Niepozorny serial na platformie Apple TV+, a rozpisują się o nim niemal wszystkie media. Bo jednak ma to "coś", oprócz tego, że łączy w sobie wiele gatunków filmowych, to opowiada o rzeczywistości, która być może wkrótce stanie się nam bardzo bliska. Z pewnością spodoba się fanom Czarnego lustra, ale nie tylko.

W serialu Sunny, Kraina Kwitnącej Wiśni jest jeszcze bardziej egzotyczna niż w większość dotyczasowych produkcji. To głównie miejsce, gdzie rządzi rozwinięta technologia oraz sztuczna inteligencja. Nie są to jedynie nowinki, ale codzienność dla bohaterów. Odpalając Sunny wkraczamy w inny świat. W świat, w którym roboty dotrzymujące towarzystwa i pomagające w codziennych czynnościach są absolutną normalnością. Jednak nie wszyscy są zwolennikami takiego świata. Bohaterka Suzzie ( w tej roli Rashida Jones) należy do wyjątków i ma ku temu swoje powody. Szczerze nienawidzi robotów. Za nic nie chce wpuścić ich do swojego domu, nie przekonuje jej do tego nawet rodzinna tragedia. Tytuł filmu to nazwa robota, który chciałby się u niej zadomowić. Jak skończy sią ta cała historia?

Serial utrzymany jest w mrocznym klimacie, a akcja bardzo powoli nabiera tempa. Ale to jest właśnie jego siła. Dzięki temu, jest czas na rozmyślanie nie tylko o tym jak rozwikłać zagadkę zniknięcia członków rodziny bohaterki, ale także można mieć czas na refleksję, o tym jak AI może stać się w pewnym momencie naszą codziennością i co z tego wynika.

Sunny jest serialem bardzo dobrze nakręconym i to sprawia, że poszczególne kadry zwracają na siebie uwagę. Warto też podkreślić fakt, że produkcja ma genialną ścieżkę dźwiękową, pasującą do całości. To serial dobry na ogladanie wieczorową porą, czy w nocy. Absolutnie nie w biegu i nie z doskoku. Wymaga skupienia i analizy.

Serial składa się z 10 odcinków i jest dostępny do obejrzenia na platformie Apple TV+ od 10 czerwca 2024. Co tydzień, wypuszczany jest nowy odcinek.

Źródło zdjęć: Apple TV+

Źródło tekstu: Apple TV+