Netia ma nową ofertę dla hoteli. To telewizja z chmury

Netia chwali się, że jest pierwszym operatorem w Polsce i regionie, który wprowadził do swojej oferty biznesowej usługę telewizji hotelowej z chmury, czyli bez stacji czołowej w obiekcie (head-end-less). Dzięki temu oferta jest dostępna cenowo nawet dla najmniejszych hoteli.

Netia wprowadziła do swojej oferty Telewizję dla Hoteli w wersji chmurowej, czyli bez stacji czołowej (head-end-less). Jest to przełomowe rozwiązanie i pierwsze tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej. W usłudze zastosowano zastosowane technologie, takie jak szyfrowanie end2end z wykorzystaniem DRM (Pro:Idiom i Samsung DRM), od punktu dystrybucji do odbiornika smart TV oraz dodatkowy mechanizm dystrybucji kluczy licencyjnych do telewizorów. Jak twierdzi operator, zapewniają one bardzo duże bezpieczeństwo przesyłanych treści.

Usługa jest dostępna z chmury w modelu subskrypcyjnym, dlatego nie wymaga instalacji dodatkowych urządzeń. Dlatego hotele nie muszą ponosić żadnych nakładów inwestycyjnych i mają do niej dostęp praktycznie "od ręki". Jeśli hotel został wyposażony w wewnętrzną sieć IP i odbiorniki typu Smart TV, Netia jest w stanie dostarczyć kompleksową usługę cyfrowej telewizji (ponad 60 kanałów, większość w HD), wraz z interaktywną platformą do zarządzania treściami autopromocyjnymi Otrum TV, w ciągu 7 dni od podpisania umowy.

Nową usługą Netia wpisuje się w światowy trend w świadczeniu usług telewizji hotelowej w technologii IP. Chmura, to rozwiązanie, które pozwala na dostarczanie bardziej zaawansowanych usług wspierających sprzedaż do klientów hoteli oraz optymalizujących miesięczne koszty utrzymania biznesu. Poza olbrzymią satysfakcją z bycia pionierem nowej technologii w tej części Europy, mam też przekonanie, że nowe rozwiązanie znacząco ograniczy koszty wdrożenia dla samych hoteli, jak również skróci do minimum proces dostarczenia. Co więcej, dzięki redundancji centralnego punktu dystrybucji kontentu, rozwiązanie chmurowe gwarantuje znacząco wyższe wskaźniki ciągłości działania.

– powiedział Krzysztof Jaworski, Starszy Kierownik Produktu w Dziale Zaawansowanych Rozwiązań ICT (NetiaNext), Netia S.A.

Jak zapewnia Netia, debiut usługi w nowej technologii nie eliminuje dobrze już znanej w wielu hotelach, tradycyjnej wersji rozwiązania, lecz jest jego uzupełnieniem. Analogicznie jak w przypadku pozostałych usług, z których chętnie korzystają również hotele (na przykłąd Biznesowy Dostęp do Internetu, Netia Wi-Fi, zarządzanie sieciami WLAN, Unified Communication, Content Filtering – DNS Shield, Managed UTM, Cloud Firewall, monitoring wizyjny CCTV), również Netia Telewizja dla Hoteli jest wspierana przez operatora w trybie 24/7. Dodatkowe informacje o usłudze można znaleźć pod tym adresem.

Źródło zdjęć: OleksSH / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Netia