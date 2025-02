Nadchodzi tańszy YouTube Premium. Wielu może skusić

YouTube Premium Lite

Kilka miesięcy temu YouTube Premium Lite nie wyglądał zbyt ciekawie. Co prawda był niemal dwa razy tańszy od standardowego abonamentu, ale nie oferował w zamian zbyt wiele. W wersji Lite nie było możliwości pobierania filmów, odtwarzania w tle i korzystania z YouTube Music. Jakby tego było mało, to tańsza wersja nadal wyświetlała reklamy, chociaż w ograniczonej liczbie.

Teraz YouTube Premium Lite w końcu ma zadebiutować dla wszystkich użytkowników wyżej wspominanych krajów, a w niedalekiej przyszłości także w innych państwach, potencjalnie również w Polsce. Przy okazji poznaliśmy więcej szczegółów. Rzeczywiście wersja Lite nie da dostępu do YouTube Music Premium, ale to akurat jest zrozumiałe. Jeśli chodzi o reklamy, to tych nie ma być przy zwykłych filmach, ale już przy teledyskach mają się pojawiać.