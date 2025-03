Kulisy PlusLigi: Niewidzialni bohaterowie Ślepska Malow Suwałki

Siatkarska duma północy

PlusLiga to jedna z najlepszych lig siatkarskich na świecie, a wśród jej 16 drużyn znajduje się Ślepsk Malow Suwałki , reprezentujący biało-niebieskie barwy. Drużyna zakończyła sezon 2024/2025 na 10. miejscu, jednak już teraz zapowiada ambitne cele na przyszłość – awans do pierwszej ósemki rozgrywek.

Sportowa pasja i ludzie, których na co dzień nie widać

Emocje, pasja i dążenie do zwycięstwa

Seria Plusa pokazuje, że siatkówka to nie tylko mecze i wyniki, ale przede wszystkim ludzie, którzy z pasją oddają się swojej pracy – zarówno na boisku, jak i poza nim. Drugi odcinek siatkarskiego cyklu to niepowtarzalna okazja, by poznać drużynę Ślepsk Malow Suwałki z zupełnie nowej perspektywy i zobaczyć, co sprawia, że ich siatkarska historia nabiera wyjątkowych barw.