Inea z ofertą Max. Do wyboru jeden pakiet, ale w niższej cenie

Kilka dni temu Max zastąpił platformę HBO Max. Inea, wielkopolski dostawca Internetu światłowodowego, telewizji i telefonii, daje dostęp do nowości w wersji Standard, w nieco niższej cenie niż standardowa.

Max w sieci Inea

We wtorek, 11 czerwca 2024 roku, w Polsce zadebiutowała platforma streamingowa Max, która zastąpiła dostępny wcześniej serwis HBO Max. Jej użytkownicy mają dostęp do treści globalnych marek, takich jak HBO, Uniwersum DC czy Warner Bros., relacji z Igrzysk Olimpijskich Paris 2024, a także oferty produkcji lokalnych i rozrywki z TVN. Wszystko razem składa się na ogromną bibliotekę treści do oglądania. Na przykład już 17 czerwca na platformie Max swoją premierę będzie miał drugi sezon serialu „Ród Smoka”. A to nie jedyna nowość, która jest przed nami.

Inea w ofercie Max zapewnia swoim klientom wersję Standard w cenie 25 zł miesięcznie. (standardowa cena to 29,99 zł miesięcznie). W ramach pakietu użytkownicy otrzymują:

dostęp do biblioteki treści na żądanie bez reklam,

oglądanie seriali, filmów i programów na dwóch obsługiwanych urządzeniach jednocześnie,

jakość FullHD,

możliwość pobrania do 30 tytułów, aby oglądać je offline,

dostęp do kanałów linearnych HBO, HBO 2, HBO 3.

Pakiet Standard również to dostęp do biblioteki treści z kanałów telewizyjnych.

Niestandardowa akcja wizerunkowa

Inea to również jedyny operator, który bierze udział w niestandardowej akcji wizerunkowej platformy Max, w ramach której rozświetlą się na niebiesko najbardziej flagowe budynki w wybranych miastach w Polsce. W Poznaniu, skąd pochodzi marka Inea, do 16 czerwca w godzinach 20:30 – 0:00 świeci się Concordia Design, w centralnym punkcie miasta, Rondzie Kaponiera.

Czujemy się bardzo wyróżnieni, że jako jedyny operator w Polsce Inea będzie partnerem tak niezwykłej akcji promocyjnej. Potwierdza to nasze wyśmienite relacje i wzajemne zaufanie.

– powiedział Maciej Piechociński, Prezes Zarządu, Inea

Poza Poznaniem, akcja prowadzona jest w Warszawie, gdzie w dniach od 10 do 13 czerwca świeciły się na niebiesko siedziba firmy Warner Bros. Discovery przy ul. Wiertniczej 166 oraz Zamek Królewski. W Krakowie w dniach od 11 do 14 czerwca świeci się Tauron Arena, a w Katowicach w tym samych czasie niebieski jest Spodek. W Łodzi od 14 czerwca świeci na niebiesko Centrum EC1.

Zobacz: Oferta Max w promocji na start. Pół roku za darmo

Zobacz: Kolejny reprezentant Polski z serialem na Amazon

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Inea

Źródło tekstu: Inea