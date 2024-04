Disney+ szykuje trzęsienie ziemi. Skończy się wspólne korzystanie z konta

Disney zapowiada walkę ze współdzieleniem kont na platformie Disney+. Rozpocznie się już za kilka tygodni.

Współdzielenie haseł stało się dla właścicieli platform streamingowych równie uciążliwe, co dla ich użytkowników opłacanie kilku różnych subskrypcji tylko dlatego, że żadna z osobna nie potrafi zaoferować kompletnej oferty. Wygląda jednak na to, że niebawem kolejny serwis zrobi z tą nikczemną praktyką porządek.

Disney idzie w ślady Netfliksa. Koniec z dzieleniem się hasłami

Bob Iger, CEO Disney, potwierdził w wywiadzie dla CNBC, że firma już niebawem podejmie działania przeciwko użytkownikom, którzy wbrew regulaminowi dzielą się swoim kontem na platformie Disney+ ze znajomymi. Pierwsze szeroko zakrojone działania w tym kierunku mają się rozpocząć już w czerwcu 2024, natomiast we wrześniu 2024 zostaną wdrożone na znacznie szerszą skalę.

Nie wiemy jeszcze, jakie dokładnie działania podejmie Disney, by zniechęcić użytkowników do dzielenia się hasłami. Wiemy jedynie, że firma planuje analizować dane na temat wykorzystania usługi przez poszczególnych użytkowników, by zweryfikować, czy na pewno z danej subskrypcji korzystają osoby mieszkające pod jednym adresem.

Nie wiemy jeszcze, na ile skuteczne okażą się działania medialnego molocha. W przypadku Netfliksa analogiczna inicjatywa spotkała się z olbrzymią krytyką ze strony dotychczasowych użytkowników, jednak koniec końców przyczyniła się do zwiększenia liczby aktywnych subskrypcji. Już niebawem przekonamy się, czy Disney będzie mógł ogłosić podobny sukces.

