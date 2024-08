Batman powraca do kin na chwilę. Wszystko przez serial Pingwin

Batman z 2022 roku, w reżyserii Matta Reevesa powraca na duży ekran. Długo wyczekiwany powrót zaplanowany jest na 28 sierpnia. Wydarzenie jest planowane na ekranach Dolby w kinach AMC. Wszystko po to, aby zrobić nieco więcej szumu wokół emisji serialu Pingwin. Ale nie tylko.

#TheBatman is flying back into #DolbyCinema at #AMCTheatres on Wednesday, 8/28.



Don’t miss the chance to see the film back on the big screen with an exclusive sneak peek at the upcoming HBO Original Limited Series #ThePenguin, coming to Max on Thursday, 9/19. pic.twitter.com/bAc6M9oTVO