Apple TV+ ma hit. Aż trudno uwierzyć, że to się naprawdę wydarzyło

Tetris to prawdopodobnie najlepsza gra w historii gier komputerowych. Uzależniająca, ponadczasowa, wymagająca… ma też fantastyczną historię, prawie jak film szpiegowski.

Gra Tetris powstała w czasie Zimnej Wojny. Wydostała się poza Związek Radziecki dopiero po kilku latach od powstania, a jej droga prowadziła przez Węgry w ręce brytyjskiej firmy, a stamtąd do Stanów Zjednoczonych, Japonii i reszty świata. Praw do gry nie udało się ustalić jeszcze przez wiele lat – Moskiewska Akademia Nauk, gdzie powstał Tetris, wcale nie była zainteresowana rozrywką. Do tego Sowieci poczuli się zagrożeni i zareagowali w typowy dla siebie sposób…

To nie przeszkodziło indywidualnym programistom i wydawcom w portowaniu Tetrisa na różne platformy. Zwykle jestem przeciwko takim działaniom, ale tym razem myślę, że to dobrze, że nie czekali na Związek Radziecki. Dzięki temu szerokie grono odbiorców, w tym ja, mogło poznać absolutnie doskonałą grę. Mimo wątpliwych prawnie umów w końcu trafiła ona na automaty Atari i na konsole Nintendo. Wydawcy zarabiali, jednocześnie spierając się o prawa do gry i monstrualne zyski. W międzyczasie Związek Radziecki uległ rozpadowi i opadła żelazna kurtyna.

Koniec końców prawa do gry Tetris trafiły w ręce firmy The Tetris Company, którą kieruje twórca Tetrisa Aleksej Pażytnow i Henk Rogers – Holender, który wprowadził Tetrisa na konsole Game Boy. Film na podstawie tej historii będziemy mogli obejrzeć już 31 marca. Film ma po prostu tytuł „TETRIS” – taki sam, jak gra. Jego zwiastun jest już dostępny:

Głównym bohaterem historii jest Henk Rogers, którego gra Taron Egerton. Alekseja Pażytnowa gra Nikita Efremov. Roberta Steina, który znalazł Tetrisa na Węgrzech, zagrał Toby Jones.

Produkcja będzie dostępna na platformie Apple TV+. Koszt subskrypcji to 34,99 zł miesięcznie. Jeśli masz nowe urządzenie Apple, to dobry moment, by aktywować swoje darmowe 3 miesiące. Jeśli interesuje Cię tylko jedna produkcja, skorzystać z 7-dniowego okresu próbnego – akurat wystarczy, by obejrzeć „TETRIS” i świetny serial „Severance”, którego drugi sezon również niebawem się pojawi w usłudze Apple

Źródło zdjęć: Apple TV+ (kadr ze zwiastuna)