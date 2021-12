Połączenie strategii, strzelanki i do tego za darmo. Sklep rozdaje grę

Należący do CD Projekt sklep GOG.com rozdaje właśnie za darmo ciekawą grę X-Morph: Defense Complete Edition.

Z okazji świątecznej wyprzedaży sklep GOG.com, który należy do CD Projekt, rozdaje za darmo ciekawą grę. Mowa o X-Morph: Defense Complete Edition, która jest połączeniem strzelanki, strategii i tower defense.

X-Morph: Defense Complete Edition za darmo w GOG

Unikatowe połączenie strzelanki i strategii tower defense. Wciel się w rolę X-Morpha - przedstawiciela rasy obcych, którzy najeżdżają ziemię aby splądrować jej zasoby. Planuj w trybie budowy, wybierając spośród różnych typów wież lub rzuć się bezpośrednio w środek bitwy.

- czytamy w opisie gry.

Jeśli chcecie odebrać grę, to wystarczy przejść na stronę główną GOG.com, zalogować się na swoje konto i kliknąć baner wyświetlający się na środku. Po chwili gra powinna pojawić się na Waszym koncie.

Musicie się jednak spieszyć, bowiem promocja trwa do 29 grudnia, do godziny 15:00 czasu polskiego. Oznacza to, że nie zostało już dużo czasu.

Źródło zdjęć: GOG.com