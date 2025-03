Rocksteady pracuje nad nową grą z Batmanem, ale trzeba cierpliwości

Ostatnie poczynania Rocksteady trudno uznać za udane. Firma wypuściła między innymi grę Suicide Squad: Kill the Justice League, ale ta została fatalnie przyjęta przez fanów i wydany w styczniu nowy sezon jest ostatnim. Na szczęście jest szansa, że studio wraca do tego, co przyniosło im największe uznanie, czyli serii Batman Arkham.

Rocksteady tworzy nowego Batmana?

Co ciekawe, gra ma być cross-generacyjna. Oznacza to, że zostanie wydana zarówno na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, jak i konsole kolejnej generacji, czyli między innymi PlayStation 6. To też mocna sugestia, kiedy produkcja miałaby trafić na rynek. To prawdopodobnie kwestia około 3 lat.